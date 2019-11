Il ministro Costa: "Io presidente della Regione? Lasciatemi fare il ministro"

Luigi Di Maio ha annunciato che a dicembre il direttivo del Movimento 5 Stelle inizierà a lavorare sulle elezioni regionali in Campania. I grillini potrebbero anche decidere di presentarsi da soli, soprattutto se il Pd dovesse puntare nuovamente su Vincenzo De Luca. Tra i nomi emersi come possibili candidati al ruolo di governatore ci sarebbe anche quello di Sergio Costa. Il ministro dell'Ambiente, a Napoli per un incontro sul Verde pubblico, ha frenato su questa possibilità, anche se la sua non è stata una chiusura netta: "Lavoro spesso fino alle 4 di notte e alla fine della giornata sono sfinito. Non ho tempo di pensare a questo. Lasciatemi fare il ministro ora".