Salvini: "Ok Caldoro in Regione. De Luca e de Magistris incapaci"

Il leader della Lega, a Napoli per incontrare gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale, ha rilasciato dichiarazioni sulle elezioni regionali, che in Campania si terranno nella primavera del 2020: "Nessun veto da parte mia su Stefano Caldoro. Ha già governato e può tornare a farlo. In questa regione non compete a me indicare il nome, ma se si tratta di persone oneste che lavorano non ci sarà opposizione. De Luca è anche simpatico, ma la simpatia non basta per risolvere l'emergenza rifiuti e risollevare le zone degradate. De Magistris non è nemmeno simpatico. Ma entrambi si sono rivelati incapaci".