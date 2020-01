De Magistris: "Crollo 5 Stelle riapre le riflessioni anche in Campania"

"Il crollo dei 5 Stelle in Emilia Romagna e Calabria riapre i ragionamenti anche per le regionali in Campania". Parole di Luigi de Magistris che commenta i risultati dell'ultimo weekend elettorale e si proietta sugli appuntamenti locali. Si danza sulle macerie dei grillini. Un debalce che ha portato le forze di centrosinistra a spingere sui pentastellati per uscire dall'isolamento e aderire a un campo largo. Grande alleanza che i 5 Stelle hanno evitato in Emilia Romagna e Calabria, ma anche per le elezioni suppletive del Senato.

A Napoli, infatti, mentre Pd, Dema e Italia Viva hanno trovato la convergenza sul nome di Sandro Ruotolo, i 'gialli' hanno puntato, da soli, su Luigi Napolitano. Uno scenario che potrebbe cambiare dopo il passo indietro di Luigi Di MAio da capo politico del Movimento. "Bisogna valutare se ci sono le condizioni per una coloro candidatura solitaria - sostiene de Magistris - noi parliamo con tutti e lo faremo ancora di più dopo le suppletive del 23 febbraio per creare un campo largo. I ragionamenti sono aperti con il Pd e con tutte le forze moderate. Escludo sono fascisti e mafiosi. Il Pd riparte da De Luca? Non è importante con chi parte, ma con chi arriverà".