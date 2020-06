Elezioni, de Magistris: "I nomi di De Luca mi stimolano. Decido tra una settimana"

"Le figure che De Luca ha chiamato a raccolta mi stimolano molto per un'eventuale campagna elettorale". Deciderà entro una settimana Luigi de Magistris sulla possibilità di candidarsi direttamente alle elezioni regionali campane. "Ci sono anche tanti aspetti che mi stimolano molto meno. Per fortuna, non tutta la sinstra apprezza l'operato di De Luca. Deciderò nei prossimi giorni se partecipare. E' una scelta difficile perché avrà ripercussioni sulla città".

Il riferimento del primo cittadino è all'incompatibilità tra il ruolo di sindaco e la candidatura alle regionali. Qualora decidesse di partecipare alla competizione, de Magistris dovrebbe dimettersi. Un'ipotesi non così remota, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale delle cose, in Comune non esiste più una maggioranza politica e il Consiglio potrebbe cadere sulla discussione per il Bilancio a luglio.