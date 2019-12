Caldoro sulle Regionali: "Non ho chiesto candidature, ma so come si potrà fare il salto di qualità"

Stefano Caldoro, leader dell'opposizione di centrodestra in Regione, si è espresso in relazione ad una sua possibile candidatura alle elezioni Regionali 2020, in occasione del dibattito 'Il futuro del Sud', ospitato dal Museo della Pace.

"Non ho chiesto candidature e neppure di essere candidato, ma ho un interesse che difendo perchè penso che alcune cose le so meglio degli altri. Avendo governato per cinque anni so come si potrà fare il salto di quaità e la nuova sfida da accettare. Saranno Berlusconi, Salvini e Meloni a prendere una decisione che noi rispettiamo ma c'è una discussione locale. L'importante è costruire una squadra vincente, un programma chiaro", spiega Caldoro.