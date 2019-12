Regionali 2020, Il Psi sostiene De Luca: "Lo facciano anche i 5 Stelle"

E' cominciata, forse lo era già da qualche settimana. Ma la presenza di Vincenzo De Luca alla convention del Psi, a Napoli, e il conseguente endorsement del segretario nazionale Enzo Maraio sanciscono l'inizio della corsa elettorale dell'attuale governatore, che lo porterà a ricandidarsi alla Regione Campania nella prossima primavera.

Dal Pd non sono arrivate conferma, ma De Luca parla da candidato in pectore: "Con il Psi ci legano molte cose, badiamo ai fatti. Credo che si debba partire da quanto è stato fatto e da quello che ancora dovremo fare. Partiamo da questo per allargare il più possibile la coalizione".

Gli fa eco Maraio: "In Campania non abbiamo dubbi, puntiamo sulla conferma di Vincenzo De Luca. Abbiamo fatto tanti passi in avanti in settori cruciali, come la sanità. In altri settori si poteva fare meglio, come nel turismo, ma vogliamo farlo insieme. Va costruita su De Luca una coalizione ampia, che ricalchi quella del Governo nazionale con Pd, 5 Stelle e Centro sinistra unito".

Eppure, difficile dimenticare la guerriglia reciproca tra il governatore e i grillini in Consiglio regionale. Vederli seduti allo stesso tavolo è, quantomeno, complicato, ma il segretario del Psi avverte: "Se non si imbocca questa strada Matteo Salvini ci asfalterà"