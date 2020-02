Regionali, su Rousseau i candidati del M5S: c'è un secondo Luigi Di Maio

Si è votato ieri, sulla piattaforma online Rousseau, per la scelta dei candidati alle prossime regionali in Campania del Movimento 5 Stelle.

In totale sono 117 gli aspiranti consiglieri regionali del Movimento: a Napoli 58, 22 a Caserta, 17 a Salerno, 13 ad Avellino e 7 a Benevento. I 7 uscenti - Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba, Maria Muscarà e Gennaro Saiello a Napoli; Michele Cammarano a Salerno; Vincenzo Viglione a Caserta - hanno tutti deciso di ricandidarsi.

Il vito è avvenuto dalle 10 alle 19. Ogni iscritto alla piattaforma poteva esprimere massimo 3 preferenze per la propria provincia di residenza. In lista alla fine ci saranno 50 nomi.



Due le curiosità: poche le donne candidate (a Napoli 11 su 58), tra i vari c'è anche un omonimo di Luigi Di Maio, Luigi Maria Di Maio, insegnante di Castellammare che non è però parente del ministro degli Esteri.