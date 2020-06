De Luca: "De Mita, Pomicino e Mastella sono politici di alto spessore"

Ci sono voluti 97 giorni e l'endorsement di Italia Viva per la prossime elezioni regionali per convincere Vincenzo De Luca ha ripresentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti napoletani. Il governatore della Campania ha incassato l'appoggio di Ettore Rosato e, interpellato dai cronisti, ha commentato anche i nomi avvicinati al suo negli ultimi giorni.

Tra questi, quelli del 92enne Ciriaco De Mita, di Paolo Cirino Pomicino e di Clemente Mastella. Tre personalità che alle elezioni regionali 2015 sostennero il centrodestra e Stefano Caldoro. In un evento pubblico dell'epoca, De Luca li attaccò duramente: "Quelli che volevano cambiare il mondo hanno avuto lo stomaco di presentarsi tutti insieme con De Mita, Mastella, Cirino Pomicino e Giulio Di Donato".

Oggi, la posizione del presidente della Giunta campana appare profondamente cambiata: "Si tratta di personalità dal grande spessore, soprattutto se paragonate al quadro penoso del ceto politico attuale. Sono molto contento se il mondo cattolico-democratico ci sostiene, è un fatto di grande valore".

Altro nome che ha destato polemiche nelle ultime ore è quello di Flora Beneduce, che un minuto dopo aver rassegnato le dimissioni da Forza Italia ha annunciato il suo appoggio a De Luca. La Beneduce, però, risulta indagata per voto di scambio in un'inchiesta del 2018. Viene anche citata, pur non essendo indagata, nella recente operazione Antemio a Sant'Antimo, perché avrebbe incontrato persone del clan Puca.

Il governatore non ha escluso un suo coinvolgimento nella campagna elettorale, ma ha specificato: "Sottoporremo i candidati alle autorità che gestiscono la battaglia contro la camorra e se avremo segnalazioni di posizioni ambigue allora non saranno con noi. Il nostro obiettivo è presentare le liste all'opinione pubblica entro il 20 luglio. Cerco una coalizione più ampia possibile, che raccoglierà le grandi tradizioni politiche di questo paese, senza nessun imbarazzo".