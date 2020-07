Elezioni Regionali Campania 2020, date e orari del voto: firmato il decreto

Con decreto presidenziale n. 97 del 20 luglio 2020, sono stati convocati per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.

L’orario di votazione è stabilito nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Con decreto presidenziale n. 98 del 20 luglio 2020 è stata, inoltre, approvata la ripartizione dei 50 seggi del Consiglio Regionale alle singole circoscrizioni, corrispondenti alle 5 province campane, così come segue: Napoli 27, Salerno 9, Caserta 8, Avellino 4, Benevento 2.

Dal lunedì 20 luglio è inoltre attivo l'Ufficio elettorale regionale - Struttura di Missione preposta al coordinamento ed alla realizzazione delle attività legate al procedimento elettorale regionale - con sede al 5° piano del palazzo della Giunta Regionale della Campania in via Santa Lucia.

L'Ufficio è aperto dalle ore 9:00 alle 0re 17:00 dei giorni feriali e fornisce, attraverso una struttura di front office, assistenza ed informazioni sulle fasi del procedimento elettorale di competenza della Regione e sui principali aspetti della consultazione elettorale.