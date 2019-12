Regionali, Sarracino (PD) al M5S: "Proviamo a verificare se ciò che ci unisce è maggiore di ciò che ci divide"

Marco Sarracino e Paolo Mancuso sono stati eletti rispettivamente Segretario e Presidente del Pd di Napoli. Saraccino sulla possibile alleanza tra M5S e Pd in vista delle Regionali si è così espresso in una intervista a Cronache di Napoli: "I sondaggi certificano l'avanzata della destra nel paese, ma non è una novità. Faccio notare agli amici dei 5 Stelle che con questi sondaggi sarebbe innanzitutto interesse di tutto il loro gruppo dirigente nazionale, le cui massime cariche sono proprio campane, uscire dall'isolamento politico e verificare se ci sono le condizioni per un accordo di programma per il governo della Regione. Anziché concentrarsi sui veti proviamo a verificare se ciò che ci unisce è maggiore di ciò che ci divide", spiega.