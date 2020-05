Regionali a settembre: l'ipotesi “election day” del governo

Potrebbe essere settembre il mese in cui si svolgeranno le elezioni regionali. L'indicazione arriva dal governo che sembra essere intenzionato a convogliare tutte le consultazioni in un unico giorno. Insieme alle elezioni regionali in cui è impegnata anche la Campania, dovrebbero svolgersi insieme anche le comunali, il referendum costituzionale e le suppletive di Camera e Senato.

L'emendamento in commissione

L'assist è arrivato da un emendamento firmato da Anna Bilotti del Movimento cinque stelle. Il testo è stato appena presentato in commissione Affari costituzionali e sarà oggetto della discussione in corso sulla data delle consultazioni in autunno. Una linea già portata avanti dal sottosegretario all'Interno, Achille Variati che ha parlato di settembre come il mese in cui esaurire le consultazioni. Lo hanno fatto nel corso di un intervento sempre nella Commissione. Anche il premier Conte ha confermato l'ipotesi voto autunnale preferita anche dal Comitato tecnico scientifico secondo cui il caldo debiliterebbe il virus. "Si sta lavorando a questa possibilità, non è il governo che decide, è una scelta condivisa" ha detto il premier al Senato ai giornalisti. L'ipotesi del voto in autunno aveva incontrato l'avversione di alcuni governatori, tra cui Vincenzo De Luca, che avevano chiesto di votare a luglio, opzione sempre scartata dal governo per il rischio epidemiologico.