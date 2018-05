Elezioni Ottaviano 2018: candidati sindaco e liste

Questi i candidati sindaco, con le rispettive liste a sostegno, alle Elezioni Comunali 2018 di Ottaviano:

- Luca Capasso (La Città Futura, Forza Italia, Ottaviano Città Ideale, Insieme, Per Ottaviano, Direzione Futuro)

- Francesca Ambrosio (Sinistra Unita - Leu - Psi, Partito Democratico, Movimento Democratico Vesuviano)

- Andrea Nocerino (Idea Comune, Libertà e Democrazia, Fts per la Rinascita di Ottaviano, Noi con Nocerino per Ottaviano, Ottaviano Democratica, Progressisti per Ottaviano)

- Umberto Massimiliano Saetta (Movimento 5 Stelle).