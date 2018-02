Elezioni 4 marzo: informazioni per elettori non deambulanti

Per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori anziani, non deambulanti, diversamente abili ovvero con motilità ridotta, l’Amministrazione Comunale, analogamente a quanto già realizzato anche in occasione di precedenti consultazioni, ha predisposto una serie di iniziative.

Si ricorda che gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione in cui sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione collocata in una sede già esente da barriere architettoniche. Gli elettori non deambulanti dovranno in ogni caso risultare in possesso – oltre che di un valido documento di riconoscimento – della tessera elettorale e di un'attestazione medica, precedentemente rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche ad altri fini, o di copia autentica della patente speciale di guida, purché risulti dalla documentazione esibita l'impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta.

Per consentire il trasporto di elettori anziani e disabili non deambulanti dal domicilio al seggio e viceversa, la Napoli Servizi SpA metterà a disposizione, presso ogni Municipalità un automezzo, al fine di garantire la copertura dell’intero territorio cittadino. Per usufruire di detto servizio gli elettori potranno contattare il Servizio Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Napoli ai numeri 0817953247 e 0817953207, inoltrando un fax al numero 0817959955 o inviando una e-mail all’indirizzo inclusione.sociale@comune.napoli.it, nei seguenti orari: Ø da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; Ø nelle giornate di sabato 3 marzo dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e domenica 4 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Gli utenti dovranno indicare: nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo del domicilio e della sede elettorale dove intendono recarsi a votare e preferenza oraria per il trasporto; l'utente sarà ricontattato dalla Napoli Servizi per concordare l'orario definitivo del servizio, considerato che occorrerà coordinare l'utilizzo di ciascuna autovettura a disposizione. Nei giorni di sabato 3 e domenica 4 marzo ai numeri telefonici 0817953247 e 0817953207, gli utenti potranno richiedere anche informazioni circa l'ubicazione dei seggi speciali (il cui elenco è pubblicato sulla pagina dedicata alle elezioni del sito istituzionale www.comune.napoli.it ) e la documentazione necessaria per l'accesso a tali seggi.