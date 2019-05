Elezioni Grumo Nevano 2019, domenica 9 giugno si vota per il ballottaggio

Domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà a Grumo Nevano per il ballottaggio delle Comunali 2019.

A contendersi la poltrona di sindaco saranno Angelo Campanile (Forza Italia, Lega Salvini Campania, Movimento campano popolare per Grumo, Con Campanile sindaco) e Gaetano Di Bernardo (Di Bernardo sindaco, Storia futura, Progressisti per Grumo - Voltiamo pagina, Nuova generazione grumese, Uniti per cambiare).

Queste le percentuali del primo turno: