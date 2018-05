Elezioni Forio d'Ischia 2018: candidati sindaco e liste

Questi i candidati sindaco, con le rispettive liste a sostegno, alle Elezioni Comunali 2018 di Forio:

- Francesco Del Deo (Siamo Forio, Amore per Forio, Patto per Forio, Forio Attiva, Fare Forio, Forio Democratica, Uniti per Forio, Gente Comune, Terra d'amare)

- Luciano Castaldi (Meravigliosa Forio, Forio nel futuro)

- Ignazio Di Lustro (Obiettivo Forio, Progetto Forio)

- Nicola Manna (Aria Nuova)

- Domenico Savio (Partito Comunista Marxista Leninista)

- Stanislao Verde detto Stani (Viviamo Forio, Insieme per Forio, Forio Vera, Forio al centro, Progresso per Forio).