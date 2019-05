Scuola vandalizzata: problemi per le elezioni a Marano

Seggi aperti da poche ore, ma già si registra qualche disagio. Il primo è stato lamentato a Marano per un cambio - necessario - di seggio. La scuola di San Marco è sempre stata seggio elettorale. Peccato però che sia stata vandalizzata nei mesi scorsi e quindi non utilizzabile per questa tornata elettorale.

L'amministrazione comunale ha spiegato tutto in manifesti fatti affiggere in città indicando il nuovo seggio, ma nessun avviso è stato apposto all'esterno della scuola di San Marco dove comunque qualcuno si sta recando stamani trovandola chiusa