Come è cambiato il voto a Napoli in cinque anni: alle Europee 2014 la Lega al 0,6%

Come è cambiato il voto dei napoletani nelle due ultime votazioni per le Europee? In cinque anni, dal 2014 al 2019, salta all'occhio soprattutto il boom della Lega, che nel 2014 raccolse solo 1923 voti (lo 0,6%). Matteo Salvini, oggi vice premier e ministro dell'Interno, cinque anni fa nel Comune di Napoli fu votato da 369 persone. Ieri 13163 elettori hanno accordato la preferenza a Salvini: in cinque anni il numero 1 della Lega ha aumentato di 35 volte circa il suo bacino elettorale nella città di Napoli. Di seguito il confronto.

2014

Partito Democratico: 130672 voti (40.86%)

M5S: 84328 voti (26.46%)

Forza Italia: 58633 (18.34%)

L'altra Europa con Tsipras: 18158 (5.68%)

[...]

Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta Euro: 1923 (0.60%)

Matteo Salvini: 369 voti.

(fonte: portale Elezioni del Comune di Napoli)

2019

Movimento Cinque Stelle 118221 voti (39.86%)

Partito Democratico 69074 voti (23.29%)

Lega: 36.657 (12.36%)



Matteo Salvini 2019: 13163 voti

(fonte Eligendo / Ministero dell'Interno)​