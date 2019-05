Elezioni Europee 2019, il voto a Napoli: Pd primo partito a Chiaia e al Vomero

Movimento 5 Stelle in testa in gran parte delle zone della città, Pd primo partito al Vomero, all'Arenella, Posillipo, Chiaia, San Ferdinando e San Giuseppe, Lega in risalita rispetto alle Politiche di un anno fa. Sono questi i principali spunti che emergono dall'analisi dei flussi di voto per quartiere nella città di Napoli per le Elezioni Europee 2019.

Pentastellati oltre il 50% a Scampia, Secondigliano, San Giovanni a Teduccio, Barra, Piscinola, Miano, e primo partito in gran parte dei quartieri, eccetto quei 6 di cui sopra.

Per quanto riguarda le forze di centrodestra, Lega oltre il 15% solo nella Municipalità 4, mentre per Forza Italia il dato migliore è stato registrato nella Municipalità 1 (14,3%).

IL DATO COMPLESSIVO IN CITTA'