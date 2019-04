Elezioni Europee 2019, la lista dei candidati del Movimento cinque stelle per la Circoscrizione Sud

È aperta da Chiara Maria Gemma, docente associata di Pedagogia all'università di Bari, la lista del Movimento 5Stelle nella Circoscrizione Sud. Dietro la capolista ci sono quattro eurodeputati uscenti: Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi e Rosa D'Amato. In lista anche Stefania Gentile, candidata non eletta alle regionali di Puglia, che si definisce "contadina vegetariana", l'ex consigliere di Municipalità a Napoli Mariano Peluso, ed il funzionario statale Enrico Farina, salernitano, laureato in Psicologia, Alberto De Giglio, responsabile della comunicazione del Gruppo M5S al Consiglio regionale della Puglia, e l'attivista della prima ora Danilo Della Valle, di Caserta.

La lista dei candidati

Chiara Maria Gemma, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Michela Rescigno, Gianluca Ranieri, Mario Furore, Mariano Peluso, Enrico Farina, Vito Avallone, Alberto De Giglio, Danilo Della Valle di Caserta, Franca Pulpito, Luigi Napolitano, Antimina Di Matteo di Aversa, Valeria Di Nino, Stefania Gentile.“