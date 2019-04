Elezioni Europee 2019, candidati Fratelli d'Italia per la Circoscrizione Sud

È Giorgia Meloni la capolista di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Italia meridionale, che comprende le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. La lista è stata depositata all'ufficio elettorale presso la Corte d'Appello di Napoli. In lista anche Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini, Raffaele Fitto, eurodeputato uscente, ex presidente della Regione Puglia ed ex ministro per le Regioni, e Salvatore Ronghi, segretario federale di Sud Protagonista.

La lista dei candidati

Giorgia Meloni, Rocco Aversa, Denis Nesci, Margherita D’Urbano, Raffaele Fitto, Isabella Gentile, Marcello Gemmato, Maria Rosaria Lagrotta, Maria Letizia, Stella Miele, Caio Giulio Cesare Mussolini, Mario Quaglieri, Carmela Rescigno, Salvatore Ronghi, Alessandro Sicialiano, Alessandro Siciliano, Antonio Tisci, Ugo Tozzi, Lucrezia Vinci.