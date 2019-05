Elezioni Europee 2019, urne aperte: si vota fino alle 23 | DIRETTA

Dalle 7 alle 23 di oggi, si vota in Italia per le Elezioni Europee. Recandosi al seggio, gli elettori al Sud ed in Campania riceveranno una scheda di colore arancione, quella per la circoscrizione Italia Meridionale. Lo spoglio avrà inizio subito dopo la chiusura delle urne.

NapoliToday seguirà la lunga maratona elettorale con aggiornamenti in tempo reale.

LA DIRETTA

ORE 9,30 - Si vota anche per le Amministrative in provincia di Napoli: 20 i comuni alle urne (LA DIRETTA)

ORE 8,15 - Corpo votanti a Napoli: 356158 maschi; 404240 femmine; TOTALE 760398 - Votanti x la I° volta: 2252 maschi; 2098 femmine; TOTALE 4350

ORE 8,00 - Apertura straordinaria delle municipalità a Napoli, dalle 7 alle 23, per la sostituzione delle tessere elettorali ed il rilascio immediato. Nel caso di esaurimento degli spazi o deterioramento, sarà necessario presentare l’apposita domanda ed esibire o consegnare la vecchia tessera. Nel caso di smarrimento o di furto, la domanda dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza

ORE 7,30 - Nella serata di sabato si sono concluse regolarmente le operazioni di surroga dei Presidenti di seggio degli 883 seggi del Comune di napoli per le Elezioni Europee 2019. Le operazioni di surroga, cominciate alle ore 16.00, hanno visto nel complesso la sostituzione di 105 Presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico

ORE 7,00 - Urne aperte

Come si vota

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

E' possibile (non obbligatorio) esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

Le preferenze si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

Cosa serve per votare

Per votare occorre esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento, anche scaduto. In particolare, sono validi ai fini del riconoscimento:

• Carta d'identità;

• Patente di guida;

• Altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia;

• La ricevuta di richiesta della Carta di identità Elettronica (CIE), in quanto contenente la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE ed il numero della CIE cui si riferisce;

• Tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia;

• Tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare.

In assenza di altri documenti di identificazione validi ai fini dell'esercizio del diritto di voto

• l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore;

• se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o che sia stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Votare con documento scaduto

Al fine di consentire un corretto e sereno svolgimento delle operazioni di voto da parte dei cittadini si riportano di seguito, come già in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi nel 2018, alcune indicazioni in ordine ai documenti di identità che gli elettori potranno esibire per esercitare il diritto di voto. L'art. 57 del D.P.R. 361/1957 prevede che l'elettore possa votare esibendo la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia, e specifica che, ai fini della identificazione degli elettori, sono validi anche:

• le carte di identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

• le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

• le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare. Inoltre, il Ministero dell'Interno ha chiarito che costituisce valido documento di identificazione anche la ricevuta di richiesta della Carta di identità Elettronica (CIE), in quanto contenente la fotografia e i dati anagrafici del richiedente ed il numero della CIE cui si riferisce.

