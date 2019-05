Europee, de Magistris: "Vittoria di Salvini è merito dei 5 Stelle"

"Avevo predetto che le Europee avrebbero sancito un'inversione dei rapporti di forza tra Lega e 5 stelle". Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commenta così il voto che sancisce chi rappresenterà l'Italia a Bruxelles. "Può esultare soltanto Salvini e in Italia vince la destra. Gli altri non possono esultare, nemmeno il Pd che ha raccolto un po' di voto utile per arginare la deriva leghista. Al momento, non esiste l'alternativa e sicuramente non può essere il Pd".

Il primo cittadino non risparmia critiche più o meno palesi al capo dei grilli Luigi Di Maio: "Se il vincitore è sicuramente Matteo Salvini, questo è anche un successo di Di Maio che con la sua linea ha consentito la crescita della Lega, cedendo su tanti punti". De Magistris lancia la sfida per le regionali del prossimo anno: "Quando lanceremo il nostro progetto regionale partirà la costruzione dell'alternativa alla Lega, che sta costruendo un Italia fatta di odio verso l'altro".