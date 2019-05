Elezioni Europee: Di Maio e Fico tornano a “casa” per votare

Ha trovato tanti sostenitori nella sua Pomigliano d'Arco, il vicepremier Luigi Di Maio tornato in città per votare. “Oggi nessuna dichiarazione, c'è il silenzio elettorale” ha sottolineato il leader dei Cinque stelle dopo le critiche subite ieri per l'annuncio dei fondi alla Fincantieri e a Castellammare. In tanti l'hanno atteso nonostante la pioggia nei pressi del suo seggio elettorale e l'hanno accompagnato con gli ombrelli fino alla scuola dove votava.

Con molti ha scattato dei selfie e stretto mani prima di lasciare il seggio. “In bocca al lupo` a tutti. Ora vado a pranzo da mia madre, nel pomeriggio torno a Roma” ha detto prima di andare via. Più sobrio l'arrivo del presidente della Camera, Roberto Fico che ha votato in un seggio elettorale di Posillipo a Napoli. Fico ha salutato le persone presenti sul seggio per poi andare via senza rilasciare dichiarazioni.