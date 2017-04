Pozzuoli, il Movimento 5 Stelle apre la campagna elettorale

Domenica 9 Aprile, con un evento-gazebo, il Movimento Cinque Stelle di Pozzuoli ha dato il via alla campagna elettorale in vista delle Elezioni Comunali dell'11 giugno prossimo.

Presentati i candidati Consiglieri ed il candidato Sindaco Antonio Caso: "Ho scelto di candidarmi - ha spiegato Caso - perché non ho mai creduto nella delega, da sempre ho ritenuto che l'unica soluzione per risolvere qualsiasi problema sia mettersi in gioco. Voglio mettere a disposizione il mio tempo le mie competenze e tutta la mia energia per la mia terra. La partecipazione e la condivisione saranno al centro della nostra battaglia. Chiediamo a tutti di raccontarci la loro idea di città, di parlarci dei problemi che vivono, ma anche di aiutarci, di incontrarci, di seguirci, di dissentire e criticarci se penseranno che stiamo sbagliando. Bisogna innamorarsi nuovamente dell'arte magica di fare politica e per questo lanciamo da qui il portale #Iodicolamia, grazie al quale tutti potranno contribuire alla creazione di un programma elettorale condiviso e partecipato".

Il candidato pentastellato ha poi spiegato che la condivisione non si fa solo in rete: "Per chi è poco avvezzo alla tecnologia, nessun problema. Ci saranno tanti eventi-gazebo ai quali poter partecipare; saremo in strada, tra la gente come accade oramai da anni. Quello che vi chiederemo non sarà il voto, ma di essere, con noi, protagonisti del cambiamento".

Questa la lista completa dei candidati al Consiglio Comunale di Pozzuoli, presentata nel corso dell'evento: