Elezioni Amministrative 2019, i comuni al voto in provincia di Napoli

Domenica 26 maggio 2019 in Italia ci sarà un importante 'election day'. Oltre alle Elezioni Europee, infatti, nella stessa data si voterà anche in molti comuni in tutta Italia ed in provincia di Napoli. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà, invece, domenica 9 giugno.

Questo l'elenco dei comuni al voto nel napoletano: Anacapri, Bacoli, Capri, Carbonara di Nola, Casamicciola Terme, Casavatore, Casola di Napoli, Casoria, Comiziano, Crispano, Grumo Nevano, Liveri, Meta, Nola, Roccarainola, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Striano, Trecase.