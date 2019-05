Elezioni Amministrative 2019, si vota in 20 comuni nel napoletano | DIRETTA

Oltre che per le Europee, dalle 7 alle 23 di oggi si vota anche per le Elezioni Comunali in provincia di Napoli. Sono 20 i comuni nel napoletano che eleggeranno il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale: Anacapri, Bacoli, Capri, Carbonara di Nola, Casamicciola Terme, Casavatore, Casola di Napoli, Casoria, Comiziano, Crispano, Grumo Nevano, Liveri, Meta, Nola, Roccarainola, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Striano, Trecase.

Lo spoglio avrà inizio lunedì 27 maggio alle ore 14,00. Gli eventuali turni di ballottaggio si svolgeranno domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23.

NapoliToday seguirà il voto amministrativo con aggiornamenti in tempo reale.

LA DIRETTA

ORE 12,45 - Affluenza alle urne alle ore 12: Meta (22,23%)

ORE 12,30 - Altri dati sull'affluenza alle ore 12: Bacoli (18,34%), Casamicciola Terme (19,78%), Casavatore (15,50%), Comiziano (28,92%), Sant'Antonio Abate (25,33%)

ORE 12,15 - Primi dati sull'affluenza alle ore 12: Anacapri (15,05%), Capri (20,94%), Carbonara di Nola (30,68%), Casola (27,69%), Crispano (18,93%), Grumo Nevano (18,69%), Liveri (19,57%), Nola (22,27%), Roccarainola (20,89%), Sant'Anastasia (15,67%)

ORE 11,00 - Dopo le 12 i primi dati sull'affluenza alle urne

ORE 8,30 - Tra i 20 comuni al voto nel napoletano, Casoria è il più popoloso con circa 77000 abitanti. Liveri chiude la classifica con circa 1600 abitanti

ORE 7,00 - Urne aperte