Elezioni Casoria 2019: tutti gli aggiornamenti

Domenica 26 maggio 2019, dalle 7 alle 23, a Casoria si vota per le Elezioni Comunali. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina.

CANDIDATI SINDACO E LISTE

Raffaele Bene (Casoria Libera, Cittadini per bene, Insieme per Casoria, Casoria nel cuore, Obiettivo Comune, Casoria viva, Uniti per Casoria, Scelta democratica)

Fabio Cristarelli (Sei di Casoria se)

Arcangelo Salvatore Del Vecchio (Uniti per Arpino, Casoria risorge)

Pasquale Fuccio (Partito Democratico, A viso aperto, Cambiamo Casoria insieme, + Europa, Lega Sud Ausonia)

Gianfranco Gagliardi (Articolo Uno)

Angela Russo (Liberiamo Casoria, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, Lega Salvini Campania, Angela Russo sindaco, Condivisione Popolare)

Elena Vignati (Movimento 5 Stelle)