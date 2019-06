Elezioni Casoria 2019 Ballottaggio: tutti gli aggiornamenti

Domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà a Casoria per il ballottaggio delle Comunali 2019.

A contendersi la poltrona di sindaco saranno Raffaele Bene (Casoria Libera, Cittadini per bene, Insieme per Casoria, Casoria nel cuore, Obiettivo Comune, Casoria viva, Uniti per Casoria, Scelta democratica) e Angela Russo (Liberiamo Casoria, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, Lega Salvini Campania, Angela Russo sindaco, Condivisione Popolare).

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina.

Queste le percentuali al primo turno:

RAFFAELE BENE 14.981 voti 41,24%