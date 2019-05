Elezioni Casoria 2019, domenica 9 giugno si vota per il ballottaggio

Domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà a Casoria per il ballottaggio delle Comunali 2019.

A contendersi la poltrona di sindaco saranno Raffaele Bene (Casoria Libera, Cittadini per bene, Insieme per Casoria, Casoria nel cuore, Obiettivo Comune, Casoria viva, Uniti per Casoria, Scelta democratica) e Angela Russo (Liberiamo Casoria, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, Lega Salvini Campania, Angela Russo sindaco, Condivisione Popolare).

Queste le percentuali al primo turno:

RAFFAELE BENE 14.981 voti 41,24%