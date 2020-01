Elezioni Regionali Campania 2020, nel M5S primo step per le candidature

Primo importante step per il Movimento 5 Stelle in vista delle Elezioni Regionali in Campania.

Nelle prossime ore, infatti, come anticipato dall'attuale capo politico pentastellato Vito Crimi nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi, sulla piattaforma Rousseau dovrebbero aprirsi le candidature per consiglieri e governatori in vista delle consultazioni regionali in Campania e Veneto.

Intanto domenica 2 febbraio - come riferisce Adnkronos - si dovrebbe tenere a Napoli una riunione con portavoce e attivisti del territorio. Un confronto sul percorso e le modalità per le prossime elezioni regionali in Campania, ma anche sull'ipotesi di alleanze.

Intanto nei giorni scorsi, nel corso di un'intervista rilasciata a NapoliToday, il segretario provinciale del Partito Democratico Marco Sarracino ha lanciato un appello ai 5 Stelle campani per un progetto condiviso in vista delle regionali con la finalità di sconfiggere il centrodestra.