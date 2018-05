Elezioni Boscoreale 2018: candidati sindaco e liste

Questi i candidati sindaco, con le rispettive liste a sostegno, alle Elezioni Comunali 2018 di Boscoreale:

- Antonio Diplomatico (Boscoreale Democratica, Forza Boscoreale, Progetto per Boscoreale, Movimento Popolare Campano, Con te in Comune, Boscoreale nel Cuore - Lista Langella, Respiro Boschese, Movimento Boscoreale, Patto per la mia città)

- Pasquale Di Lauro (Città Nuova, Boscoreale Solidale, Boscoreale Unita)

- Alfonso Langella (Boscoreale Libera e Democratica)

- Nicola Sergianni (Fratelli d'Italia)

- Carmine Sodano (Lega Campania con Salvini)

- Mario Trerè (Boscoreale Insieme).