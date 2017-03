Elezioni Amministrative 2017, si vota l'11 giugno

Si andrà alle urne domenica 11 giugno per le Elezioni Amministrative 2017. Con decreto del Ministro dell’Interno Marco Minniti, è stata, infatti, fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario.

L’eventuale turno di ballottaggio, per l’elezione diretta dei sindaci nei comuni superiori ai 15000 abitanti, avrà luogo domenica 25 giugno.

I comuni italiani interessati dalla consultazione sono 1021, 17 quelli sul territorio della Città Metropolitana di Napoli.

Questo, nel dettaglio, l'elenco dei comuni interessati dalle consultazioni: Acerra, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Ischia, Lettere, Melito di Napoli, Pimonte, Pompei, Portici, Pozzuoli, Sant'Antimo, Saviano, Somma Vesuviana, Torre Annunziata, Tufino e Visciano.