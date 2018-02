Elezioni 2018, Potere al Popolo presenta i candidati dell'area flegrea

Sabato 3 Febbraio alle ore 17.00 presso Art Garage, Parco Bognar, n° 21, Pozzuoli (NA) ci sará la presentazione dei candidati dell'Area Nord di Napoli e Zona Flegrea (collegio Campania 1-01) di "Potere al Popolo".

"Anche qui abbiamo deciso di accettare la sfida lanciata dal centro sociale Ex opg - Je so pazzo di Napoli per la costruzione di una lista popolare per le prossime elezioni", si legge nella nota. "Dopo essere riusciti a raccogliere in tutta Italia le firme necessarie per presentarci alle elezioni del 2018, vi presentiamo i nostri candidati, scelti dalle assemblee territoriali del nostro collegio, la cui partecipazione è stata entusiasmante".

"Essi sono testimonianza diretta delle lotte sociali, ambientali antirazziste e lavorative che da tempo animano i nostri territori. Profili, per lo più di giovani e donne, totalmente diversi rispetto a quelli a cui ci ha abitutato la politica italiana, espressione di quel popolo oppresso ed escluso per tanti anni dalla democrazia di questo paese. Nel corso della presentazione interverranno i candidati dei collegi uninominale e plurinominale di camera e senato, tra cui Giorgio Cremaschi, storico sindacalista italiano e candidato al plurinominale alla camera dei deputati e ci saranno alcune testimonianze delle lotte in corso nei nostri territori"