Elezioni 2018, a Mugnano corso di formazione per presidenti di seggio e scrutatori

MUGNANO – Elezioni 2018, il Comune organizza un corso di formazione per le operazioni di scrutinio. L’appuntamento è per il 22 febbraio alle ore 16 e 30 nell’aula consiliare del Municipio. Il convegno, rivolto a tutti i presidenti di seggio, i segretari, gli scrutatori e i rappresentanti di lista, sarà tenuto dal Dr. Giuseppe Cipolletta responsabile dell’Ufficio Elettorale.

“Ringrazio il Dr Cipoletta per la disponibilità – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – Durante il pomeriggio di giovedì sarà illustrata la nuova legge elettorale e come andrà svolto lo spoglio delle schede elettorali. Siamo, credo, l'unico Comune ad aver organizzato questo momento di formazione, utile sia per quei presidenti di seggio che sono alla prima esperienza ma anche per i rappresentanti di lista che così saranno bene informati sul modo corretto in cui vanno svolte le operazioni di voto. Il nostro obiettivo è quello di rendere la fase dello scrutinio più veloce e serena per tutti, evitando screzi e conflitti che generalmente rallentano di molto il lavoro. Mi auguro vi sia la massima partecipazione”.