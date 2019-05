Elezioni Europee 2019, gli eletti nella circoscrizione Sud

Sono giunti dal Viminale i dati definitivi e il numero di voti di ogni candidato alle Europee 2019 della circoscrizione Sud.

Ecco tutti gli eletti nella circoscrizione Sud (la dicitura TBC, to be confirmed, è relativa a coloro che potrebbero subentrare in caso di scelta di altra circoscrizione da parte del capolista o di altri eletti con più preferenze).

M5S 29,16%

GEMMA CHIARA MARIA 84.530, FERRARA LAURA 76.888, PEDICINI PIERNICOLA 56.522, D'AMATO ROSA 38.166, ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 35.779, FURORE MARIO

LEGA 23,46%

SALVINI MATTEO 348.219, CASANOVA MASSIMO 64.422, CAROPPO ANDREA 50.314, VUOLO LUCIA 40.916, GRANT VALENTINO 35.563, SOFO VINCENZO (TBC)

PD 17,85%

ROBERTI FRANCO 145.205, FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 81.621, COZZOLINO ANDREA 79.658, PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 77.613

FORZA ITALIA 12,28%

BERLUSCONI SILVIO 183.685, PATRICIELLO ALDO 81.268, MARTUSCIELLO FULVIO 46.303 (TBC)

FdI 7,56%

MELONI GIORGIA 126.597 - FITTO RAFFAELE 86.877 (TBC).