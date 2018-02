Elezioni Politiche 2018, sorteggiato l'elenco degli scrutatori a Napoli

E' stato sorteggiato l'elenco degli scrutatori nel territorio del Comune di Napoli per le prossime Elezioni Politiche del 4 marzo. L’elenco degli scrutatori effettivi nominati dalla Commissione Elettorale Comunale in data 7 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

Coloro i quali non riceveranno la nomina al domicilio entro il 16/02/2018, sono invitati a recarsi presso il Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale - II trav. via Epomeo P.co Quadrifoglio 3° piano per ritirare la stessa entro e non oltre le ore 14,00 del 17/02/2018.