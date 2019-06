Nuove "mini carceri" a Napoli, la firma dell'intesa con i ministri Trenta e Bonafede

Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, e Alfonso Bonafede ministro della Giustizia hanno firmato oggi alle 15, in Palazzo Salerno in piazza del Plebiscito, un protocollo d’intesa per la cessione di alcuni immobili partenopei dal Ministero della Difesa a quello della Giustizia.

Il protocollo è stato concertato per individuare aree militari inutilizzate dalla Difesa, dove possano essere realizzati nuovi penitenziari in modo da migliorare la situazione di sovraffollamento carceraria.

Nel corso della conferenza stampa è stato reso noto che la Cesare Battisti a Cavalleggeri andrà al Ministero della Giustizia, e verrà usato come luogo di custodia attenuata per detenute madri o per minori.

La firma del protocollo doveva avvenire il 20 maggio scorso ma fu posticipata per impegni istituzionali urgenti dei ministri.