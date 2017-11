Dissesto Comune, de Magistris: "Temo tensioni sociali. Il Parlamento intervenga"

Luigi de Magistris, dinsaco di Napoli, lancia l'allarme sulle difficoltà economiche in cui versano molti Comuni italiani, tra cui Napoli: "Quando non puoi più garantire i servizi minimi, si rischia l'esplosione sociale. E' arrivato il momento che le forze parlamentari ci dicano cosa vogliono fare, se vogliono cambiare le norme per dare maggiore respiro ai Comuni. Se non verrà fatto nulla, c'è un rischio democrazia nel Paese".