Consiglio regionale, si discute la legge di stabilità

Il Consiglio regionale della Campania si riunisce oggi alle 10 per l’esame dell’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione e il bilancio preventivo 2020-2022.

Sono numerosi, a pochi mesi dalle elezioni, i punti della legge di stabilità ritenuti strategici dalla giunta guidata da Vincenzo De Luca. I ballo circa 33 miliardi per il solo 2020, di cui 11 destinati al solo comparto sanità.

Tre milioni dovrebbero andare agli asili nido, mentre per il San Carlo sono destinati 5milioni e 770mila euro. E poi 500mila euro per la funicolare di Montevergine, 140mila euro per esonerare gli studenti di Ischia dalla tassa universitaria dopo il terremoto. Soldi anche per lo sport ai minori (200mila euro), 3 milioni per Città della Scienza, 5 per il Polo ambientale (Sma e Consorzi di bacino).

Una interessante novità riguarda il bollo auto, che dovrebbe calare del 10 percento se pagato con domiciliazione bancaria.

L'opposizione però non fa sconti. Sono già stati presentati migliaia di emendamenti ed il dibattito in aula si preannuncia lungo e acceso.