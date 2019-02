Caso Diciotti, de Magistris: "Vergogna Movimento Cinque Stelle. Meetup non esiste più"

"Il Movimento Cinque Stelle fa ormai parte del sistema e salva dal processo il vero capo politico del Governo: Salvini. Attaccati alle laute poltrone, il meetup non esiste piu'". Duro tweet del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris sulla decisione degli iscritti al Movimento Cinque Stelle, registrati sulla piattaforma Rousseau, di non concedere l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti.

Renzi

Sugli arresti domiciliari per i genitori di Renzi, il sindaco di Napoli, intervenuto a Radio2, ha così commentato: "Brutta storia. A me fa piacere aver sconfitto Renzi politicamente, quando aveva il 42% dei consensi. Nell'agosto del 2014 proclamammo Napoli città derenzizzata. Io non godo mai delle vicende giudiziarie, ho fatto il magistrato, ho grande rispetto, fino a quando non si arriva a condanna definitiva non si è colpevoli, si è innocenti. Però sulla questione morale Renzi non è stato mai un esempio per il nostro Paese".

Gomorra

"Napoli negli ultimi due anni è il set cinematografico più richiesto d'Italia. Per noi va bene tutto ciò che è cultura. Non va bene invece quando si vuole imprimere la narrazione che Napoli oggi sia Gomorra, o la Paranza dei Bambini. E' un pezzo che esiste della città, un pezzo che noi piano piano stiamo sconfiggendo, perché la città ha scelto cultura, bellezza, turismo, rinascita e giustizia sociale. Napoli ha meno reati di Roma e Milano. Non è il paradiso terrestre, ma è una città in cui camminando si respira un'aria di vivacità e addirittura sicurezza, perché c'è sempre più gente che è per strada. Saviano, non è più in grado di raccontare Napoli, perché lui a Napoli non ci vive più".