De Luca: “Salvini-Neanderthal, Di Maio ha iniziato redenzione”

È come sempre un Vincenzo De Luca esplosivo quello che ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del Forum di Cernobbio dove si è riunito il gotha dell'economia italiana. Il presidente della Regione Campania ha parlato del nascente governo e di quello precedente incalzato dalle domande dei cronisti. Le parole più “dolci” sono state riservate al leader della Lega, Matteo Salvini.

Le dichiarazioni di De Luca

“Quando sei ministro dell'Interno devi vestirti come un cristiano normale non puoi vestirti come l'uomo di Neanderthal. Non puoi metterti a ballare con una sgallettata mentre suona l'inno italiano, ma che stiamo scherzando?” ha detto De Luca che poi si è rivolto a Di Maio. “Non l'ho mai chiamato bibitaro, l'ho sempre chiamato web master. Ha iniziato un percorso di redenzione, vedremo” ha concluso il governatore.