Di Maio: "Su Ilva nessun piano B, inchioderemo ArcelorMittal"

"Su Ilva non faremo nessun passo indietro. Non c'è un piano B e inchioderemo ArcelorMittal alle sue responsabilità". Da Casoria, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lancia messaggi su chiari sull'Ilva di Taranto. "Attendiamo la procedura d'urgenza su questa vicenda, ma la multinazionale deve sentire la pressione delle Istituzioni italiane". Poi una frecciata alla Lega: "E' ridicolo che il presidente della Regione Veneto Zaia vada a Bologna per un appuntamento elettorale mentre Venezia viene sommersa dall'acqua".