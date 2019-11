Di Maio: "Su Prescrizione, autostrade e Governo non faremo passi indietro"

A margine della nuova sede napoletana di Cassa Depositi e Prestiti, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha risposto su domande in merito a prescrizione, concessioni autostradali e tenuta del Governo giallo-rosso: "La nuova prescrizione entrerà in vigore dal 1 gennaio e ci consentirà di non vedere perduti processi importanti, come quello di un padre che ha abusato della figlia o quello delle vittime della strade ferroviaria di Viareggio. Speriamo che nessuno della maggioranza voglia riportarci ai tempi berlusconiani della prescrizione. Il Governo è compatto nel voler revocare le concessioni autostradali ai Benetton, non perchè ci stiano antipatici, ma perché non hanno fatto manutenzione al Ponte Morandi. Leggo divertito che l'avvicinamento tra me e Di Battista avvenga per riportare il Movimento a destra. Non è vero, anche perché a destra, come a sinistra, il Movimento non c'è mai stato. Non c'è nessuna intenzione di far cadere questo Governo".