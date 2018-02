Di Maio incontra “Le Iene” e mostra i bonifici

Il candidato premier del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio ha incontrato l'inviato della trasmissione “Le Iene”, Filippo Roma che sta indagando sullo scandalo restituzioni. Di Maio ha mostrato a Roma tutti i bonifici effettuati da lui al fondo per il Microcredito. Un totale di 150mila euro in cinque che arrivano a 370mila euro con l'indennità per la carica di vicepresidente della Camera. Ha pubblicato tutto in un post su Facebook all'interno del quale si è scagliato contro i “disertori” dell'iniziativa simbolo del Movimento.

«Alcuni portavoce hanno violato le nostre regole e non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Un tradimento dei nostri principi e della fiducia dei nostri iscritti. Per questo saranno cacciati dal MoVimento e si sono impegnati a rinunciare all'elezione. La stragrande maggioranza dei nostri portavoce hanno ottemperato gli impegni presi e infatti nel fondo per il microcredito ci sono oltre 23 milioni di euro. Abbiamo chiesto al MEF l'elenco completo dei bonifici e chi non risulterà in regola per me è già fuori. Non facciamo sconti a nessuno, tantomeno a noi stessi e pubblicheremo la lista completa».