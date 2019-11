Di Maio attacca De Luca: "Mai con lui alle regionali. Ci ha fatto perdere tre mesi coi navigator"

Il leader dei 5 Stelle sulle elezioni regionali in Campania: "Il deputato Micillo e la consigliera regionale Ciarambino a lavoro per arrivare preparati all'appuntamento del 2020. La certezza è che non saremo mai accanto all'attuale governatore"