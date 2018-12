Di Maio attacca De Luca: "Sulla sanità fatta arte dei pazzi"

''Nella mia regione avevano fatto (PD) commissario della sanità Vincenzo De Luca, che è presidente di Regione. Appena ci siamo insediati gli abbiamo tolto il ruolo di commissario perchè la cosa importante era togliere ai politici la possibilità di nominare le persone nella sanità. E quello che ha fatto? Mandiamo il nostro commissario di governo a mettere a posto la sanità in Campania e lui l'ultimo giorno con un blitz ha nominato tutti i nuovi direttori generali per fare la guerra al nuovo commissario che mandiamo. E' un po' l'arte dei pazzi come si dice a Napoli", sono le parole di Luigi Di Maio dal palco del comizio di Lanciano in cui era impegnato nel pomeriggio.