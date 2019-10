Italia 5 Stelle, Di Maio: "Non ci alleeremo neanche per sogno con De Luca"

"Non faremo alleanze alle regionali, ma proporremo altri patti civici, per liberare le regioni dalle mani dei partiti e delle correnti. In Umbria abbiamo lanciato il patto civico, ma non è una alleanza. Non ci alleeremo neanche per sogno con De Luca", precisa Di Maio, nel discorso finale della kermesse Italia 5 Stelle, la kermesse dedicata ai 10 anni dalla nascita del Movimento.

Nuove riforme

"Per gennaio abbiamo tre riforme a costo zero: acqua pubblica, conflitto d'interessi e sanità'", ha proseguito poi il ministro degli Esteri e leader del M5s. "Una legge seria sul conflitto d'interessi deve essere approvata da 30 anni e le nomine dei vertici della sanità non devono essere più in mano alle Regioni", ha poi concluso.

Solidità del Movimento

"Il Movimento 5 Stelle sarà sempre l'ago della bilancia e determinerà linea politica e i programmi dei governi nei prossimi dieci anni. Vederci su quel palco tutti insieme dopo dieci anni è la risposta migliore per chi parlava di scissioni e divisioni. Scissioni e divisioni sono degli altri, noi siamo qui tutti insieme e per altri dieci anni saremo qui e saranno dieci anni al governo", conclude Di Maio.