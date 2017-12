Ercolano, Buonajuto denuncia diffamatori su Facebook

"Nella giornata di ieri ho sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria nei confronti degli autori di alcuni post e commenti comparsi nello scorso fine settimana sulla pagina Facebook Sei di Ercolano se". Questo il post su Facebook del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

La pietra dello scandalo è rappresentata da un video in cui un cittadino ercolanese si lamenta della scarsa illuminazione natalizia della cittadina vesuviana amministrata da Buonajuto e, nel prendersela per questo con il primo cittadino, lo apostrofa in vari modi molto coloriti. Anche la maggior parte dei commenti al video è sulla stessa linea e gli utenti che provano a stemperare i toni non fanno altro che dare nuovi sputi agli haters del sindaco piddino.

"Accetto le critiche al mio operato", scrive ancora Buonajuto, " anche quando sono violente, ma non consento a nessuno di offendere e sputare odio, veleno e volgarità contro di me. Ancora di più se si tratta di gente nascosta dietro a uno schermo.