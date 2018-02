Salvini, de Magistris: "Da premier non tornerà mai a Napoli"

«Salvini a Napoli da Premier non ci tornerà mai. Mi distinguo per l’essere una persona perbene. Lui, invece, è capo di un movimento travolto dagli scandali ed è risaputa la sua campagna contro il sud e coloro i quali sono ancora più a sud come gli immigrati.

Tra me e Salvini c’è un oceano e noi a Napoli non sentiamo la sua mancanza.». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, durante un'intervista con Gianni Ambrosino a Canale 21, risponde alle affermazioni fatte da Matteo Salvini ieri a Calvizzano.