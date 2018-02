De Magistris: "Pronti per la Regione nel 2020"

«Noi siamo pronti per candidarci alla Regione Campania e posso dire che nel 2020 porteremo etica e moralità alle elezioni così come abbiamo fatto al Comune in questi anni. Sul candidato non so ancora. Molti spingono su di me. Io voglio fare il sindaco fino a scadenza naturale fino al 2021, però questa idea mi solletica e vorrei che il nostro movimento non solo vinca alla Regione ma guidi anche il Paese.

Per le elezioni alla Regione Campania del 2020 un pensiero di fare alleanza con le forze anti - sistema lo farei». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, rispondendo alle domande del direttore editoriale del VG21 Gianni Ambrosino, nel corso del consueto appuntamento del giovedì “Rebus”, il rotocalco di approfondimento politico in onda su Canale 21.